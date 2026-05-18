Aeroporti di Catania e Comiso, avviata la privatizzazione

CATANIA (ITALPRESS) - Nuovo passo avanti per il futuro degli aeroporti di Catania e Comiso. Nello scalo etneo, si è svolto un incontro istituzionale per fare il punto sul percorso di privatizzazione della Sac, la società che gestisce i due scali, sulle prospettive di sviluppo e sul loro ruolo strategico per la crescita della Sicilia e per l'intero territorio. f40/mgg/azn