Palermo, Prefetto Mariani “Doveroso riconoscimento onorificenze”

PALERMO (ITALPRESS) - “È doveroso che persone che hanno ben meritato per il Paese e sicuramente per la comunità di Palermo vedano riconosciuto questo loro impegno e questa credo sia la cornice più adeguata e più gratificante per loro”. Così il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, a margine della cerimonia di consegna delle onorificenze dell'"Ordine al Merito della Repubblica Italiana", conferite con decreto del Presidente della Repubblica. L’evento si è svolto presso la sala "Carlo Alberto dalla Chiesa" di Villa Whitaker, sede della Prefettura di Palermo. Tra i premiati tanti membri delle Forze dell'Ordine “Penso che sia ancora più giustificato perché in questo mio anno di permanenza a Palermo, così come nelle altre decine di anni di servizio, ho potuto apprezzare l'enorme impegno profuso e molto spesso disconosciuto delle Forze dell’Ordine. Quindi riconoscere questo impegno è ancora più importante per loro ma per tutti i loro colleghi”. xd6/pc/gtr