Lagalla “Importante fare il focus sul tema del prelievo fiscale in sede locale”

PALERMO (ITALPRESS) - "Fare un focus con esponenti di governo rispetto al tema critico del prelievo fiscale in sede locale credo sia estremamente importante: già in passato il raccordo diretto con il governo ha giovato in termini di variazioni normative, che hanno facilitato questo segmento di attività comunale, ma oggi ci avviamo ad adempiere alla cosiddetta rottamazione fiscale che dovrebbe consentire all’amministrazione di recuperare le somme non pagate fino al 2023 e varare un regolamento che consenta di estendere fino al 31 dicembre 2025 il pagamento della tassazione non pagata”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della cerimonia di consegna del Premio Legalità fiscale, promosso dalla Camera degli Avvocati tributaristi di Palermo. xd8/trl/mca1