Palermo, nasce l’Osservatorio giovanile per l’imprenditoria

PALERMO (ITALPRESS) – Via libera al Protocollo d’intesa dell’Osservatorio giovanile per l’imprenditoria, che era già stato approvato nei mesi scorsi dalla Giunta comunale. A presiederlo è stato eletto Vincenzo Chiriaco di Sicindustria Palermo che gestirà il mandato per i prossimi di tre anni. Erano presenti, tra gli altri il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, il presidente ed il vice presidente delle associazioni di categorie dei giovani imprenditori di Sicindustria Palermo, di Ance, Confcommercio e Confartigianato, nell’ordine: Vincenzo Chiriaco e Federico Lo Presti, Aldo Nasello e Sergio Semilia, Dario Scalia e Massimo Indovina e Federica Terruso e Giupino Modica.

“Credo fortemente in questo protocollo – ha commentato il sindaco Lagalla – che contribuirà alla crescita del dialogo tra noi e le giovani generazioni imprenditoriali della città. Siamo naturalmente pronti ad ascoltare ogni esigenza utile che certamente fornirà un contributo di idee, valorizzazione e prospettive per una amministrazione e un territorio più moderno”.

“Abbiamo definito con le Associazioni coinvolte di istituire formalmente l’Osservatorio Giovanile per l’Imprenditorialità – sottolinea Forzinetti – che definirà le funzioni e gli obiettivi. Tale organismo paritetico, permanente e operativo vorrà dotare la città e le giovani generazioni di uno strumento in grado di monitorare i bisogni del territorio elaborando proposte concrete, condividendo buone pratiche e supportando la progettazione di nuove politiche giovanili”.

