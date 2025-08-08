Home Video News Pillole Palermo-Manchester City, cena di gala a Villa Tasca
Palermo-Manchester City, cena di gala a Villa Tasca
PALERMO (ITALPRESS) - Cena di gala a Villa Tasca alla vigilia dell'amichevole di lusso che si disputerà sabato 9 agosto allo Stadio Barbera tra i padroni di casa del Palermo e gli inglesi del Manchester City. In città i vertici del City Group, dall'ad Ferrano Soriano a Brian Marwood, tra gli altri presenti anche l'avvocato Alberto Galassi, membro del cda del club rosanero, e Riccardo Bigon. eb/xd6/ari