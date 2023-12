PALRMO (ITALPRESS) – In considerazione dei rallentamenti conseguenti ai lavori in corso che interessano la viabilità sul Ponte Corleone ed al fine di razionalizzare ed ottimizzare la rete del TPL cittadino, a partire dal 1 gennaio 2024 le linee Amat interessate subiranno alcune modifiche.

La modifica più rilevante riguarda la linea 100, che non coprirà più l’intera tratta Parcheggio Oreto – Tommaso Natale, ma dal parcheggio Oreto si attesterà al capolinea di piazzale John Lennon.

Il percorso John Lennon-Tommaso Natale sarà coperto dalla linea 516, che per l’occasione sarà riattivata.

La modifica si è resa necessaria, in considerazione dei rallentamenti che si verificano al ponte Corleone, per ottimizzare le percorrenze ed evitare lunghe attese alle fermate.

Al capolinea di piazzale John Lennon, saranno garantite le coincidenze, tra linea 100 e 516, con l’aumento delle corse della linea 100 da Oreto a Lennon.

Le linee saranno modificate come sotto riportato:

Linea 100 Lennon-Oreto Trasferimento del Capolinea principale a

piazzale Lennon con transiti orari al Parcheggio Oreto;

Linea 516 Lennon-Tommaso Natale: Riattivazione della linea,

con Capolinea principale a piazzale Giotto;

Linea 212 Oreto-Ciaculli: trasferimento del Capolinea principale a parcheggio Oreto;

Linea 226 Stazione centrale-Pomara – trasferimento del Capo-

linea principale alla Stazione Centrale;

Linea 231 Viene sospesa per sovrapposizione con la linea 226;

Linea 534 Lennon-Baida: Abbandona via Leonardo da Vinci e via

Ruggieri per transitare da via E. Di Blasi.

Linea N4 Trasferimento del Capolinea Principale alla Stazione Centrale; Seguono i nuovi percorsi.

I nuovi orari saranno disponibili a partire dal 01/01/2024 su www.amat.pa.it.

