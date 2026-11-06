Palermo, Lagalla “Con riapertura teatro Garibaldi restituito spazio storico”

PALERMO (ITALPRESS) - "Nel 2022 avevamo trovato il Teatro Garibaldi ancora con le tazzine di caffè non pulite da quattro anni prima. Credo che sia un buon segnale la restituzione alla città per una fruizione continuativa: è uno spazio che ha una sua storicità e una collocazione importante in un centro storico che via via va sempre più rivitalizzato. La collaborazione pubblico-privato ha conosciuto un percorso lungo per tutte le approvazioni necessarie: oggi siamo in condizione di avere non solo una guida sicura del teatro, ma anche spazi in cui realizzare i programmi sia della Fondazione Studio Rizoma sia del Comune". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla a margine della celebrazione della riapertura del Teatro Garibaldi. pc/azn