Palermo, Lagalla “C’è il rischio di una ripresa delinquenziale a stampo mafioso”

PALERMO (ITALPRESS) - "Ci sono motivi più che sostenibili per essere preoccupati rispetto a una recrudescenza di una violenza che non genera dall'occasionale degenerazione della movida o da altre cause non di sistema. C'è il rischio di una ripresa, di un sopravvento di un'ala delinquenziale di stampo prettamente mafioso”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della presentazione della XXX edizione di ‘Panormus: la scuola adotta la città’, che si è svolta nell'aula magna del liceo classico ‘Vittorio Emanuele II’ di Palermo. “Se parliamo con il Prefetto? Assolutamente sì. Ci vediamo anche nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. È chiaro che una connotazione così identitaria, purtroppo così identitaria, è pienamente nelle mani dei responsabili della magistratura e delle forze dell'ordine. Noi dobbiamo concorrere al controllo del territorio”. xd6/vbo/mca2