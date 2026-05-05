Sala “Non è giusto che ci sia legge speciale solo per Roma, è interesse Paese”

MILANO (ITALPRESS) - "Io penso che non sia giusto che ci sia una legge speciale solo per Roma capitale. Bisogna ripartire dalle tre grandi città metropolitane che sono Napoli, Roma e Milano oppure allarghiamo le città metropolitane ma non credo che il nostro Paese abbia bisogno solo di una legge speciale per Roma". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento. "Non è un problema di diritti ma di interesse del Paese - ha sottolineato poi - . Questo paese va avanti se le realtà locali vanno avanti e quindi mi sembrerebbe sciocco porre troppa attenzione su Roma e meno attenzione sulle altre città". xm4/trl/mca1