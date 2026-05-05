Papa (Bper) “In Italia importante avere 3-4 grandi gruppi che aiutino economia”

MILANO (ITALPRESS) - "Non ho detto che le banche piccole verranno consolidate, ho detto che è importante che in Italia, come negli altri paesi europei, considerando la struttura economica italiana, ci siano 3-4 grandi gruppi che aiutino l'economia a svilupparsi". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Bper, Gianni Franco Papa, intervistato nel corso del convegno “Merger & Acquisition Summit 2026” organizzato dal Sole 24 Ore. ari/ads/mca2