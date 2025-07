Palermo Ladies Open, wild card a Pedone, Trevisan, Grant e Ambrosio

PALERMO (ITALPRESS) – Un mix di talento emergente, ritorni illustri e orgoglio locale, con l’unico comune denominatore della bandiera italiana. Si tinge d’azzurro la 36esima edizione del “Palermo Ladies Open”, grazie alle wild card ufficializzate questa mattina dal presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata, e dal direttore del torneo, Oliviero Palma. Sarà la prima volta a Palermo da protagonista nel suo circolo per Giorgia Pedone, 20 anni, 5 titoli ITF vinti in carriera e un best ranking da 183 del mondo (al momento è 209, ndr.); mentre sarà un ritorno per Martina Trevisan, semifinalista al Roland Garros nel 2022 ed ex numero 18 del ranking internazionale, che al Country si è spinta sino alla finale del doppio nel 2020, in coppia con Elisabetta Cocciaretto. La 31enne tennista toscana è rientrata nel circuito la scorsa settimana, a Bastad, dopo uno stop di 8 mesi.

Le altre 2 wild card per il tabellone principale sono state, invece, assegnate alla 17enne italo-statunitense Tyra Caterina Grant, che grazie ai quarti raggiunti nel Wta 125 in corso al Circolo Antico Tiro a Volo di Roma centrerà il best ranking (nella classifica live è numero 249), e alla 28enne Silvia Ambrosio, nata in Germania da genitori di Salerno, attualmente numero 278 della classifica Wta.

“Le wild card raccontano molto dell’identità del torneo: da sempre scommettiamo sul talento e sul coraggio, su chi può brillare davanti al pubblico di Palermo o ha voglia di rilanciarsi. Questa edizione – hanno sottolineato Oliviero Palma e Giorgio Cammarata – è nel segno della continuità, ma anche della visione sul futuro. Qualora Martina Trevisan dovesse direttamente entrare in tabellone (è fuori di 2 posti al momento, ndr.), l’ultima wild card verrebbe assegnata a Dalila Spiteri (la tennista di Licata è reduce dalla finale in un Itf 35 di Roma ed è ora ai quarti di finale nel Wta 125 dell’Antico Tiro a Volo di Roma, ndr.).

“Sono contenta di questa opportunità che la Federazione e gli organizzatori mi hanno dato – ha spiegato Giorgia Pedone -. Sono emozionata e orgogliosa di poter giocare davanti alla mia famiglia e ai miei amici. La vittoria nell’Itf di Bol e la finale raggiunta a Roma mi hanno dato tanta fiducia”.

Il Palermo Ladies Open 2025, torneo WTA 125 dotato di un montepremi pari a 115 mila dollari, avrà un tabellone principale di 32 giocatrici, mentre 16 saranno le coppie che parteciperanno al torneo di doppio. Le partite delle qualificazioni si giocheranno sabato 19 e domenica 20 luglio; mentre da lunedì 21 prenderanno il via i match del tabellone principale. Si giocherà su 5 campi a partire dalle 17, con orario limite alle 24. La finale del singolare è in programma domenica 27 luglio alle 20.30. La Rai trasmetterà in diretta il match clou della giornata, oltre che integralmente semifinali e finale.

Sono oltre 5.000 i tagliandi complessivamente venduti, fino a oggi, per l’intera durata del torneo. Si ricorda che i biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket e al Country Time Club: il costo dei singoli tagliandi va da 5 a 55 euro, mentre per gli abbonamenti il prezzo varia da 80 a 120 euro.

