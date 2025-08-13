Palermo, Ferrandelli “Ripristinata piena balneabilità a Vergine Maria”

PALERMO (ITALPRESS) - "In seguito all'emanazione dell'ordinanza legata a Vergine Maria, siamo rimasti in contatto con l'ARPA e l'Assessorato regionale all'ambiente. I nuovi campionamenti hanno dimostrato che i livelli di alga tossica sono rientrati nella normalità e gli altri parametri nelle acque sono buoni, per questo motivo con una nuova ordinanza è stata ripristinata la piena balneabilità nella località". Lo ha detto l'assessore all'Igiene e alla Salute del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, in merito all'ordinanza con cui è stato rimosso il divieto di balneazione a Vergine Maria. fsc/mca1 (Fonte video: Fabrizio Ferrandelli)