Palermo, Ferrandelli “Nuova ordinanza su balneabilità Mondello, controlli seri”

PALERMO (ITALPRESS) - A seguito dei nuovi campionamenti trasmessi dall'ASP al Comune di Palermo, è stata emessa con urgenza la nuova ordinanza relativa ai divieti temporanei di balneazione lungo il litorale di Mondello. "Stiamo seguendo con il massimo rigore e con costanza l'andamento dei livelli di balneazione lungo tutta la costa - dichiara l'assessore all'Igiene e Salute Pubblica, Fabrizio Ferrandelli - con particolare attenzione ai punti che stanno evidenziando criticità. Ogni comunicazione trasmessa dall'ASP e dall'ARPA viene attentamente valutata e, quando necessario, determina l'adozione immediata dei provvedimenti a tutela dei cittadini. Il nostro obiettivo - prosegue Ferrandelli - è garantire la massima trasparenza". pc/azn (Fonte video: Profilo Instagram Fabrizio Ferrandelli)