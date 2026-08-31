Nepal, le immagini delle devastazioni dopo le inondazioni

NEPAL (ITALPRESS) - Le devastanti inondazioni che hanno colpito la regione di confine del Nepal mercoledì hanno lasciato edifici in rovina, strade distrutte e il fiume Trishuli in piena nel distretto di Rasuwa, il più colpito. A circa 50 chilometri dal valico di frontiera tra Cina e Nepal, una piccola città di Rasuwa ha subito ingenti danni agli edifici. Le auto sono bloccate nel fango. La strada che collega la città al valico di frontiera – un'importante via commerciale tra Nepal e Cina e un passaggio vitale per i soccorritori diretti nelle zone più colpite – è stata completamente spazzata via dalle inondazioni. abr/gsl (Fonte video: CCTV+)