Palermo, Ferrandelli “Azzerare emergenza abitativa, tolto patrimonio a racket”

PALERMO (ITALPRESS) - "Abbiamo impedito che le case popolari venissero prese dalla criminalità organizzata e rivendute alle persone che ne avevano bisogno, speculando sulla loro fragilità. Oggi trattiamo il tema della casa, di come intorno a un bene primario dell'uomo che è quello di trovare un tetto sotto il quale vivere c'è chi specula, fa denaro, sfregia e passa sulle vite degli altri. In questa storia intrecciata tra San Paolo, l'Amazzonia e la nostra Palermo ci sono tante verosimiglianze". Queste le parole dell'assessore all'Innovazione digitale, all'Abitare sociale e alle Politiche giovanili del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, intervenuto in occasione della presentazione del libro 'Cemento e sangue' di Carlo Calabrò. (ITALPRESS) xi6/trl/mca3