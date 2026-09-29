Lavoro, sicurezza e diritti, la sfida della Cgil a 120 anni dalla...

Lavoro, sicurezza e diritti, la sfida della Cgil a 120 anni dalla nascita

MILANO (ITALPRESS) - Salari, precarietà, sicurezza, sanità, scuola e formazione. Sono questi i temi messi al centro dalla Cgil, in occasione della celebrazione dei 120 anni a Milano, insieme alla necessità di una riforma fiscale che consenta di ridurre la pressione sui lavoratori dipendenti e sui pensionati. Il sindacato lega queste rivendicazioni anche alla mobilitazione annunciata per il 17 ottobre a Roma, insieme a numerose associazioni. xv1/mgg/gsl