Calabrò presenta ‘Cemento e Sangue’ “Romanzo noir deve avere anima politica”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il silenzio su certe dinamiche sociali rappresenta una scelta, cioè accettare quello che non va e non protestare. Questo aiuta chi vuole approfittare della gente". Queste le parole ddi Carlo Calabrò, autore del libro 'Cemento e sangue' presentato presso la libreria 'Modusvivendi' di Palermo. "È importante che un romanzo noir abbia un'anima politica - sottolinea l'autore - , che racconti un pezzo di società e che aiuti a pensare proprio partendo dal marcio, dal brutto e dal difficile come si può invece avere una speranza di costruirla in maniera migliore".(ITALPRESS) xi6/trl/mca3