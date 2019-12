PALERMO, DONI E SORRISI PER I BIMBI DI ONCOEMATOLOGIA

I volontari della Fondazione Lene Thun hanno regalato in occasione del Natale doni e sorrisi ai bambini ricoverati nel Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo e ai loro genitori. L’iniziativa della fondazione altoatesina e’ stata realizzata con l’aiuto dei dipendenti dell’azienda, nota per le sue creazioni in ceramica.

“Grazie, a nome di tutta la Fondazione e del mondo THUN, per essere la mamma speciale che sei. Oggi e sempre. Ricorda: l’amore è come l’argilla. Sembra fragile ma, nelle mani giuste, può assumere forme meravigliose”: questo il messaggio, alle mamme dei piccoli ricoverati, inviato da Peter Thun, fondatore della Onlus e presidente dell’azienda. La Fondazione Lene Thun realizza progetti di “terapia ricreativa complementare”, attraverso la modellazione dell’argilla rivolti a bambini e ragazzi, prevalentemente nei reparti di oncoematologia pediatrica su tutto il territorio nazionale, e affiancati da team specializzati di ceramisti e volontari.

Attualmente sono attivi 46 laboratori permanenti offerti gratuitamente a 24 strutture sanitarie di eccellenza.