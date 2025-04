Palermo, Dionisi “Fatti passi avanti, non si abbassi la guardia”

PALERMO (ITALPRESS) – Guardare fissi verso l’obiettivo senza distrarsi né sottovalutare alcun avversario: il tecnico del Palermo Alessio Dionisi sa che la sfida con il Bari rappresenta uno snodo cruciale per il campionato, ma le vittorie con Salernitana e Sassuolo permettono di guardare con più fiducia all’impegno e al finale di stagione.

“Veniamo da match fatti bene e dobbiamo avere lo stesso atteggiamento – sottolinea Dionisi in conferenza stampa al Palermo Cfa, – Ci vuole consapevolezza, non presunzione: mancano sei partite per giocarci la settima, vado avanti con questo spot. Abbiamo fatto un passo avanti, ma non è definitivo: abbiamo qualità importanti e il poco equilibrio esterno ha condizionato l’interno, questa montagna russa non ci ha permesso di dare continuità. Penso alla vittoria contro lo Spezia dell’andata, poi siamo andati sgonfi a Carrara: non dobbiamo ripetere lo stesso errore”.

Il tecnico si sofferma sui recenti miglioramenti e sull’avversario di venerdì: “Stiamo crescendo da un po’, i risultati lo dicono; giochiamo col Bari, che da gennaio non ha mai perso in casa. Non affrontiamo una squadra di secondo livello, se la può giocare con noi e al San Nicola non sbaglia mai l’atteggiamento. Non dobbiamo fare calcoli, servono continuità e lo stesso atteggiamento delle gare precedenti: col Sassuolo, sul 4-0, abbiamo pensato che la partita fosse vinta ed è stato un errore, non devi mai abbassare la guardia”.

Sugli infortunati, aggiunge Dionisi, “Nikolaou sta recuperando ma non credo sarà disponibile, lo stesso vale per Ceccaroni: non vogliamo prenderci rischi, i difensori di ruolo sono pochi e avremo bisogno di entrambi. Diakité può giocare da braccetto, ma i mancini sono Nikolaou e Ceccaroni: dobbiamo fare di necessità virtù”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)