Palermo, braccio fuori dal finestrino si incastra in una ringhiera del tram: una 56enne perde l’arto

PALERMO (ITALPRESS) – Un’automobilista di 56 anni ha subito l’amputazione del braccio dopo che quest’ultimo è rimasto incastrato nella ringhiera che delimita la corsia del tram a Palermo. L’incidente è avvenuto in viale Regione Siciliana, lungo la corsia direzione Trapani: la donna viaggiava in macchina tenendo l’arto fuori dal finestrino ma questo, dopo l’impatto ad alta velocità con la ringhiera, di colpo si è staccato. La 56enne è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Civico.

– foto di repertorio IPA Agency –

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