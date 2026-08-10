CATANIA (ITALPRESS) – SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica in una nota che, “a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1)“. Sono sospese le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle 17 ora locale. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

– foto IPA Agency –

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