Palermo, assessore Carta consegna lavori tram Via Basile “Sistema innovativo”

PALERMO (ITALPRESS) - “Un via importante, avvenuto una volta completati tutti i passaggi della sicurezza e atteso il nullaosta da parte del ministero, a garanzia che la parte infrastrutturale ha superato tutti i controlli del caso, così come quella delle vetture”. Queste le parole dell’assessore alla Mobilità sostenibile del comune di Palermo, Maurizio Carta, intervenuto a margine della cerimonia di consegna dei lavori della tratta "C“ - via Ernesto Basile – corso Tukory - del sistema tram di Palermo. “Si tratta di un sistema tranviario innovativo che ha bisogno di vetture sicure e capaci di mantenere quella promessa leggerezza che renderà il tram non un predatore delle strade su cui cammina bensì un elemento di ausilio per questa città. I cantieri - prosegue - inizieranno nei prossimi giorni con dei lavori legati allo svincolo Basile e i sottoservizi, in modo tale da avere tempo di trovare eventuali soluzioni a questioni come quella degli alberi lungo Via Basile. In questo senso siamo in ascolto della cittadinanza e dove possibile adotteremo le soluzioni del caso, altrimenti proseguiremo con un programma rispettoso dell’equilibrio ambientale". xi6/vbo/mca2