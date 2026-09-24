PALERMO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato ed i Carabinieri hanno fermato un 43enne ed un 49enne, entrambi pregiudicati. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura presso il Tribunale di Palermo. I due sono ritenuti responsabili, in concorso e a vario titolo, di rapina pluriaggravata, porto e detenzione abusiva di armi e ricettazione, per fatti commessi a Palermo.

Le indagini riguardano otto rapine a mano armata compiute tra luglio e settembre 2026 ai danni di sale scommesse e distributori di carburante nel quartiere Falsomiele. In una circostanza, due colpi sono stati messi a segno nella stessa serata. L’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza ha consentito agli investigatori di ricostruire il modus operandi dei presunti autori: i due avrebbero agito insieme, con il volto coperto da maschere in lattice, raggiungendo gli obiettivi a bordo di mezzi a due ruote e allontanandosi rapidamente dopo essersi impossessati del denaro contante. Le immagini hanno inoltre permesso di individuare la loro base logistica e di ricostruirne gli spostamenti prima e dopo gli episodi.

Gli elementi raccolti dalla V Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile e dalla Compagnia Carabinieri Palermo Piazza Verdi sono stati trasmessi ai pubblici ministeri titolari del procedimento, che hanno emesso il provvedimento di fermo. Il gip, pur non avendo convalidato la misura precautelare, ha disposto la custodia cautelare in carcere.

– Foto screenshot video Polizia di Stato –

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