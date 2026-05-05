Palermo, al via ‘Panormus’. Lagalla “Rappresenta la città nella sua completezza”

PALERMO (ITALPRESS) - “Questa iniziativa è segno di continuità e longevità. All'inizio era, come dire, una lodevole iniziativa di ostensione di monumenti, di bellezze cittadine. Oggi è più la rappresentazione di una città nella sua completezza, nella sua realtà, nelle sue contraddizioni, nei suoi servizi, nel suo rapporto con gli animali. Tant'è che oggi quello che viene offerto all'attenzione dei palermitani e dei turisti non sono solo i luoghi dell'arte e della bellezza, ma sono anche i luoghi dei servizi, per esempio la caserma dei Vigili del Fuoco. Sono anche i quartieri cosiddetti periferici, che poi a noi periferici non piace chiamare, l'attenzione particolare su Danisinni, ma anche sullo Sperone. Sono legati anche ad alcune attività comunali che però hanno refluenze sulla vita di tutti. Sarà presentato e sarà visitabile il canile municipale, dove sono state fatte opere importanti per i nostri amici a quattro zampe. E’, in qualche modo, portare i giovani a essere protagonisti della narrazione della propria città, ma anche a essere al tempo stesso messi nella condizione di apprendere più di quanto già non sappiano. Ma soprattutto c'è un'integrazione di istituzioni, di proposte, di prospettive, di iniziative. E questo è quello che ha creato nel tempo ricchezza e anche bellezza”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della presentazione della XXX edizione di ‘Panormus: la scuola adotta la città’, che si è svolta nell'aula magna del liceo classico ‘Vittorio Emanuele II’ di Palermo. xd6/vbo/mca2