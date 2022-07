Palamara lancia Oltre il Sistema “La politica riparta dai cittadini”

Associazione Oltre il Sistema. È il movimento politico che l’ex magistrato Luca Palamara presenterà all’Hotel Baglioni di via Veneto a Roma sabato 23 luglio alle 11. L’ex presidente dell’Anm ha parlato del suo progetto in un'intervista a Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. xb2/sat/red