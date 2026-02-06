Pakistan, esplosione in una moschea di Islamabad durante la preghiera del venerdì: almeno 15 le vittime

Mandatory Credit: Photo by Hussain Ali/ZUMA Press Wire/Shutterstock (16524659a) People shift an injured man to a hospital following an explosion at a mosque in Islamabad on February 6, 2026. A blast at a Shiite mosque in Pakistan's capital Islamabad on February 6 killed 11 people and wounded 20, a police source told World News, Peshawar, Pakistan - 06 Feb 2026

ISLAMABAD (PAKISTAN) (ITALPRESS) – Sono almeno 15 le vittime e più di 80 i feriti in seguito all’esplosione in una moschea sciita nella capitale pakistana Islamabad. Lo riferisce l’emittente Al Jazeera citando le autorità locali. L’esplosione è avvenuta nella moschea Khadija Tul Kubra, nella zona di Tarlai Kalan, nel sud-est di Islamabad, durante la preghiera del venerdì. Almeno 15 dei feriti sono stati trasportati in ospedale, alcuni dei quali in condizioni critiche.

Il portavoce della polizia di Islamabad, Taqi Jawad, ha affermato che la causa dell’esplosione non è ancora stata determinata. Nel novembre dello scorso anno, un attentatore suicida si era fatto esplodere all’ingresso del complesso giudiziario distrettuale di Islamabad, uccidendo 12 persone e ferendone decine.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE