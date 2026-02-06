ISLAMABAD (PAKISTAN) (ITALPRESS) – Sono almeno 15 le vittime e più di 80 i feriti in seguito all’esplosione in una moschea sciita nella capitale pakistana Islamabad. Lo riferisce l’emittente Al Jazeera citando le autorità locali. L’esplosione è avvenuta nella moschea Khadija Tul Kubra, nella zona di Tarlai Kalan, nel sud-est di Islamabad, durante la preghiera del venerdì. Almeno 15 dei feriti sono stati trasportati in ospedale, alcuni dei quali in condizioni critiche.

Il portavoce della polizia di Islamabad, Taqi Jawad, ha affermato che la causa dell’esplosione non è ancora stata determinata. Nel novembre dello scorso anno, un attentatore suicida si era fatto esplodere all’ingresso del complesso giudiziario distrettuale di Islamabad, uccidendo 12 persone e ferendone decine.

– Foto IPA Agency –

