AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Il leader del Partito per la libertà (Pvv), Geert Wilders, ha ritirato la propria forza politica dalla coalizione che regge il governo dei Paesi Bassi, guidato da Dick Shoof. Secondo quanto riferiscono i media olandesi, il leader di estrema destra si è detto “frustrato” a causa dell’opposizione riscontrata verso le politiche migratorie proposte dal suo partito e definite dallo stesso Wilders “le più restrittive di sempre”. “Non avevamo scelta. Avevo promesso agli elettori la politica d’asilo più severa di sempre, ma non è stata concessa”, ha scritto su X.

Nella serata di ieri si era tenuta una prima riunione d’urgenza e stamattina era previsto un secondo incontro con le altre forze di coalizione, ovvero il Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd), il Nuovo contratto sociale (Nsc) e il Movimento civico-contadino (Bbb). Wilders aveva messo a punto un piano in 10 punti con misure che comprendevano, tra le altre cose, il blocco totale delle procedure per le richieste d’asilo.

