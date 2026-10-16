Draghi, basilischi e leggende, al via “Veneto: Spettacoli di Mistero”. Zecchinato “L’identità veneta è eredità viva”

PADOVA (ITALPRESS) – Il Veneto riscopre le sue radici tra creature leggendarie e miti popolari con la 18esima edizione di “Veneto: Spettacoli di Mistero”, la rassegna promossa dalla Regione del Veneto e realizzata dal Comitato regionale UNPLI Veneto. Dal 23 ottobre al 29 novembre la manifestazione porterà su tutto il territorio regionale circa 100 appuntamenti, grazie alla sinergia con oltre 50 realtà tra Pro Loco, Consorzi e Comitati. Tema centrale di quest’anno è il “Bestiario Veneto”, un omaggio agli 800 anni dalla morte di San Francesco. Sotto la direzione artistica di Alberto Toso Fei, il pubblico sarà guidato tra visite teatralizzate, reading notturni e spettacoli itineranti che vedranno protagoniste figure fantastiche, basilischi e draghi. Un rilievo speciale sarà dedicato al Leone di San Marco come simbolo di pace.

“Essere veneti significa riconoscersi in un patrimonio di storie e simboli che raccontano chi siamo e da dove veniamo”, ha sottolineato l’assessore regionale all’Identità veneta, Marco Zecchinato, durante la presentazione a Padova. “Il ‘Bestiario Veneto’ è un modo per ritrovare ciò che ci rende unici e trasmetterlo ai più giovani. L’identità veneta non è nostalgia, ma un’eredità viva che tiene unite le comunità e ci aiuta a guardare al futuro con orgoglio”.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Veneto –

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