MILANO (ITALPRESS) – Nella tarda mattinata del 10 Novembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni e della Tenenza di Paderno Dugnano (MI), hanno arrestato in flagranza di reato, per tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale, un 35enne albanese, senza fissa dimora, disoccupato, censurato. I Carabinieri sono intervenuti in via Toscanini a Paderno Dugnano, poichè era stato segnalato un furto in atto presso gli uffici di una ditta ed una volta entrati all’interno dei locali, hanno individuato il 35enne che, brandendo un’ascia, ha iniziato a minacciarli. E’ stato quindi necessario l’utilizzo dello spray al peperoncino che non ha però prodotto alcun risultato, l’uomo ha infatti continuato a roteare pericolosamente l’ascia, riuscendo a fuggire all’interno di un vicino complesso condominiale, dove, dopo un ulteriore tentativo di colpire i militari, è stato colpito con la pistola ad impulsi elettrici “taser”. Ciò nonostante, si è liberato di uno dei dardi, riprendendo la fuga scavalcando una recinzione e lanciandosi nella zona seminterrata del condominio da un’altezza di circa tre metri, dove è stato definitivamente bloccato al termine di una breve colluttazione. L’arrestato è stato poi condotto presso l’ospedale Niguarda, ove gli è stata riscontrata una frattura alla gamba destra guaribile in 30 giorni, esito della caduta volontaria durante il tentativo di fuga. E’ stato successivamente dimesso e trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Cologno Monzese (MI), in attesa del rito direttissimo mentre l’ascia è stata sottoposta a sequestro.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Carabinieri Milano