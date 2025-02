Pace fiscale, Salvini “Stato incassa e cittadini escono da angoscia”

ROMA (ITALPRESS) - "Ci sono milioni di italiani che vanno a letto con l'angoscia di una cartella esattoriale, dopo avere fatto la dichiarazione dei redditi, ma per problemi, infortuni e fallimenti non sono riusciti a pagare tutto". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando della pace fiscale, a margine del convegno sul Salva Casa organizzato in Regione Lazio. "Togliere dalle case di milioni di italiani quelle cartelle che rendono la gente dei fantasmi significa per lo Stato incassare e per la gente pagare in 10 anni 120 rate senza sanzioni né interessi e tornare a vivere", ha aggiunto. xl5/sat