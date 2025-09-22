PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ousmane Dembélé, attaccante del Psg, vince la 69esima edizione del Pallone d’Oro. Il calciatore francese, protagonista del “triplete” della squadra di Luis Enrique nella scorsa stagione (Ligue 1, Coppa di Francia e Champions), batte lo spagnolo Lamine Yamal (Barcellona) e il compagno di squadra Vitinha. Ai piedi del podio ci sono Mohamed Salah (Liverpool) e Raphinha (Barcellona). Completano la top ten Achraf Hakimi (Psg), Kylian Mbappé (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Gianluigi Donnarumma (Psg) e Nuno Mendes (Psg). Per quanto riguarda i giocatori della nostra serie A, 18° Scott McTominay (Napoli), 20° Lautaro Martinez (Inter), 25° Denzel Dumfries.

Il portiere della Nazionale, protagonista fino allo scorso giugno in maglia Psg e ora agli ordini di Guardiola nel Manchester City, si consola col premio Yashin riservato al miglior portiere: “Sono onorato di ricevere questo riconoscimento. Sono contentissimo delle mie prestazioni fatte nella scorsa stagione. Abbiamo ottenuto risultati incredibili, grazie a tutta la squadra e a tutti i miei ex compagni. Abbiamo fatto una stagione formidabile. Ora sono concentrato sulla mia nuova avventura al Manchester City e spero di vincere tanti trofei. Ringrazio tutta la mia famiglia, che mi è stata sempre vicina nei brutti momenti. E’ grazie a loro se sono qui”.

A Lamine Yamal va il premio Kopa come miglior giovane (quinto lo juventino Yildiz), il Psg domina la serata portandosi a casa anche i premi come miglior squadra e quello di miglior allenatore con Luis Enrique che batte la concorrenza, fra gli altri, di Antonio Conte (Napoli) ed Enzo Maresca (Chelsea). In campo femminile terzo Pallone d’Oro consecutivo per Aitana Bonmatì, in una classifica in cui sono presenti anche le azzurre Cristiana Girelli (16esima) e Sofia Cantore (24esima). Fra i tecnici la spunta Sarina Wiegman, campionessa d’Europa alla guida dell’Inghilterra, miglior squadra l’Arsenal.

LA CLASSIFICA FINALE

1. Ousmane Dembelè (Francia, Psg)

2. Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)

3. Vitinha (Portogallo, Psg)

4. Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)

5. Raphinha (Brasile, Barcellona)

6. Achraf Hakimi (Marocco, Psg)

7. Kylian Mbappè (Francia, Real Madrid)

8. Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)

9. Gianluigi Donnarumma (Italia, Psg)

10. Nuno Mendes (Portogallo, Psg)

11. Pedri (Spagna, Barcellona)

12. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Psg)

13. Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco)

14. Désiré Doué (Francia, Psg)

15. Viktor Gyokeres (Svezia, Sporting Lisbona/Arsenal)

16. Vinicius (Brasile, Real Madrid)

17. Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona)

18. Scott McTominay (Scozia, Napoli)

19. Joao Neves (Portogallo, Psg)

20. Lautaro Martinez (Argentina, Inter)

21. Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

22. Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

23. Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

24. Fabian Ruiz (Spagna, Psg)

25. Denzel Dumfries (Olanda, Inter)

26. Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

27. Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

28. Virgil Van Dijk (Olanda, Liverpool)

29. Florian Wirtz (Germania, Bayer Leverkusen/Liverpool)

30. Michael Olise (Francia, Bayern Monaco)

