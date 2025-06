Otto attivisti della Freedom Flotilla ancora detenuti in Israele

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Otto dei 12 attivisti pro-palestinesi della nave Madleen, noleggiata dall’organizzazione Freedom Flotilla Coalition e che ha cercato di rompere il blocco navale israeliano su Gaza, sono ancora in stato di detenzione. Lo ha reso noto l’organizzazione per i diritti civili Adalah che rappresenta gli attivisti.

Nella tarda serata di ieri sera, il tribunale per la revisione della detenzione, che esamina le decisioni dell’amministrazione del controllo delle frontiere del ministero dell’Interno, ha confermato l’ordine di tenere in custodia gli otto detenuti fino alla loro espulsione. Gli avvocati di Adalah hanno detto durante l’udienza che la legge in base alla quale gli attivisti sono stati detenuti – l’ingresso illegale in Israele – è inapplicabile poiché “non hanno cercato di entrare in Israele né intendevano entrare nelle acque territoriali israeliane”.

L’organizzazione afferma che la Madleen stava navigando in acque internazionali e intendeva entrare direttamente nelle “acque territoriali riconosciute a livello internazionale dello Stato di Palestina, a Gaza”, quando è stata intercettata dalle forze navali israeliane e rimorchiata al porto di Ashdod.

Il tribunale ha respinto le argomentazioni di Adalah, affermando che il blocco navale su Gaza è legale secondo la legge israeliana e che gli attivisti hanno consapevolmente tentato di violarlo. Gli otto attivisti detenuti nella prigione di Givon, a Ramle, sono Rima Hassan, un membro francese del Parlamento europeo; Suayb Ordu dalla Turchia; Mark van Rennes dai Paesi Bassi; Pascal Maurieras, Reva Viard e Yanis Mhamdi dalla Francia; Thiago Avila dal Brasile; e Yasemin Acar dalla Germania.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)