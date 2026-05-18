ROMA (ITALPRESS) – Le Forze di Difesa Nazionali delle Maldive (Mndf) hanno annunciato su X il ritrovamento dei corpi dei quattro subacquei dispersi, che sono stati localizzati all’interno della grotta dell’atollo Vaavu durante un’operazione congiunta di ricerca e recupero condotta insieme a un team di esperti organizzato dal Governo italiano. Ulteriori immersioni saranno effettuate nei prossimi giorni per recuperare i corpi.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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