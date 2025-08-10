Ottava vittima di West Nile nel Lazio, l’uomo aveva 80 anni

ROMA (ITALPRESS) – Un uomo di 80 anni, residente ad Aprilia, è morto questa mattina nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il paziente, con patologie concomitanti, era ricoverato da circa tre settimane presso il nosocomio pontino. Si tratta dell’ottavo decesso per il virus West nile nel Lazio.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
