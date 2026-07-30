Meloni “Rinnovo contratto comparto Sanità dà certezze a milioni di lavoratori”

ROMA (ITALPRESS) – “Chi lavora ogni giorno per garantire servizi essenziali ai cittadini merita rispetto. E il rispetto passa anche dal riconoscimento del valore del suo lavoro. Con il rinnovo del contratto della Sanità si completa il percorso dei rinnovi dei principali comparti della Pubblica Amministrazione per il triennio 2025-2027”. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “È un risultato importante – continua -, che dà certezze a milioni di lavoratori pubblici e alle loro famiglie e conferma una scelta chiara: valorizzare chi, ogni giorno, serve lo Stato con competenza, responsabilità e dedizione”. “Per questo Governo il lavoro di chi fa funzionare l’Italia merita attenzione, rispetto e riconoscimento. E continuiamo a dimostrarlo con i fatti”, conclude Meloni.

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