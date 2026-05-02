L’Osservatorio Rubin scopre oltre 11.000 nuovi asteroidi

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIA DELLO SPAZIO) – Utilizzando i dati preliminari dell’Osservatorio Rubin della NSF-DOE, gli scienziati hanno scoperto oltre 11.000 nuovi asteroidi. I dati sono stati confermati dal Minor Planet Center (MPC) dell’Unione Astronomica Internazionale, rendendo questo il più grande gruppo di scoperte di asteroidi presentato nell’ultimo anno. Le scoperte sono state fatte utilizzando i dati delle prime indagini di ottimizzazione di Rubin e offrono una potente anteprima dell’impatto trasformativo dell’osservatorio sulla scienza del Sistema Solare. L’Osservatorio Rubin è un programma congiunto di NSF NOIRLab e del SLAC National Accelerator Laboratory del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, che gestiscono congiuntamente Rubin. NOIRLab è gestito dall’Association of Universities for Research in Astronomy

La segnalazione inviata all’MPC comprende circa un milione di osservazioni, effettuate nell’arco di un mese e mezzo, di oltre 11.000 nuovi asteroidi e più di 80.000 asteroidi già noti, inclusi alcuni che erano stati precedentemente osservati ma che in seguito sono stati “persi” perché le loro orbite erano troppo incerte per prevederne la posizione futura. È possibile interagire con tutte le scoperte di asteroidi di Rubin nel Rubin Orbitviewer, che utilizza dati reali per fornire un modo intuitivo di esplorare la struttura del nostro “cortile cosmico” in tre dimensioni e in tempo reale. Visita anche la dashboard delle scoperte di asteroidi di Rubin per saperne di più sui nuovi oggetti scoperti da Rubin.

“Questa prima importante presentazione di dati dopo Rubin First Look è solo la punta dell’iceberg e dimostra che l’osservatorio è pronto – afferma Mario Juric, docente all’Università di Washington e scienziato responsabile del progetto Rubin per il Sistema Solare -. Ciò che un tempo richiedeva anni o decenni per essere scoperto, Rubin lo porterà alla luce in pochi mesi. Stiamo iniziando a mantenere la promessa di Rubin di rimodellare radicalmente il nostro inventario del Sistema Solare e di aprire le porte a scoperte che non abbiamo ancora immaginato”.

Tra gli oggetti appena identificati ci sono 33 oggetti near-Earth (NEO) precedentemente sconosciuti, ovvero piccoli asteroidi e comete il cui punto di massimo avvicinamento al Sole è inferiore a 1,3 volte la distanza tra la Terra e il Sole. Nessuno dei NEO appena scoperti rappresenta una minaccia per la Terra e il più grande ha un diametro di circa 500 metri. Gli oggetti di dimensioni superiori a 140 metri sono monitorati attentamente poiché potrebbero causare danni regionali significativi in caso di impatto, tuttavia gli scienziati stimano che finora sia stato identificato solo circa il 40% di questi NEO di medie dimensioni.

Una volta pienamente operativo in modalità di ricognizione, Rubin dovrebbe rivelare quasi 90.000 nuovi NEO (oggetti vicini alla Terra), alcuni dei quali potenzialmente pericolosi, e quasi raddoppiare il numero di NEO noti con diametro superiore a 140 metri, portandolo a circa il 70%. Consentendo l’individuazione precoce e il monitoraggio continuo di questi oggetti, Rubin si rivelerà un potente strumento per la difesa planetaria. Il set di dati contiene anche circa 380 oggetti transnettuniani (TNO), ovvero corpi ghiacciati in orbita oltre Nettuno. Due dei TNO appena scoperti, provvisoriamente denominati 2025 LS 2 e 2025 MX 348, si trovano su orbite estremamente ampie ed allungate. Nei loro punti più distanti, questi due oggetti raggiungono una distanza dal Sole circa 1000 volte maggiore di quella della Terra, collocandosi tra i 30 pianeti minori più distanti conosciuti.

Le scoperte sono state rese possibili dalla combinazione unica dell’Osservatorio Rubin, che comprende un grande specchio, la fotocamera digitale astronomica più potente al mondo e sofisticati sistemi software progettati per rilevare oggetti deboli e in rapido movimento in un cielo affollato. Rubin può scandagliare il cielo australe con una sensibilità circa sei volte superiore a quella della maggior parte delle attuali ricerche di asteroidi, consentendo di rilevare oggetti più piccoli e più distanti che mai. Queste capacità permetteranno a Rubin di realizzare il censimento più dettagliato del nostro Sistema Solare mai effettuato, e tutte le scoperte aiuteranno gli scienziati a ricostruire la storia del Sistema Solare.

“L’eccezionale ritmo di osservazione di Rubin ha richiesto un’architettura software completamente nuova per la scoperta degli asteroidi”, afferma Ari Heinze, dell’Università di Washington, che, insieme a Jacob Kurlander, uno studente laureato presso la stessa università, ha sviluppato il software per la loro individuazione. “Lo abbiamo creato e funziona. Anche con i primi dati di qualità ingegneristica, Rubin ha scoperto 11.000 asteroidi e misurato orbite più precise per decine di migliaia di altri. Sembra piuttosto chiaro che questo osservatorio rivoluzionerà la nostra conoscenza della fascia degli asteroidi”.

Particolarmente sorprendente è la rapida crescita della popolazione di oggetti transnettuniani (TNO). I 380 candidati scoperti da Rubin in meno di due mesi si aggiungono ai 5000 scoperti negli ultimi trent’anni. Come per gli asteroidi meno distanti, la scoperta dei TNO è dipesa in modo cruciale dallo sviluppo di nuovi algoritmi sofisticati. “La ricerca di un TNO è come cercare un ago in un pagliaio: tra milioni di sorgenti luminose intermittenti nel cielo, insegnare a un computer a vagliare miliardi di combinazioni e identificare quelle che con ogni probabilità corrispondono a mondi lontani nel nostro Sistema Solare ha richiesto approcci algoritmici innovativi”, afferma Matthew Holman, astrofisico senior presso il Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian ed ex direttore del Minor Planet Center, che ha guidato il lavoro sulla pipeline di scoperta dei TNO.

“Oggetti come questi offrono un’affascinante opportunità di esplorare le regioni più esterne del Sistema Solare, permettendoci di capire come si muovevano i pianeti nelle prime fasi della sua storia e se un nono pianeta di grandi dimensioni, finora sconosciuto, possa ancora esistere”, afferma Kevin Napier, ricercatore presso l’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics che, insieme a Holman, ha sviluppato gli algoritmi per rilevare oggetti distanti del Sistema Solare utilizzando i dati di Rubin.

La verifica da parte dell’MPC di questo ampio gruppo di scoperte consente all’intera comunità globale di accedere ai dati, affinare le orbite e iniziare immediatamente le analisi. E questi circa 11.000 asteroidi sono solo l’inizio. Una volta che il Legacy Survey of Space and Time ( LSST ), della durata di un decennio, inizierà entro la fine dell’anno, gli scienziati prevedono che Rubin scoprirà un numero simile di asteroidi ogni due o tre notti durante i primi anni del progetto. Questo triplicherà il numero di asteroidi conosciuti e aumenterà il numero di oggetti transnettuniani (TNO) conosciuti di quasi un ordine di grandezza.

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