ROMA (ITALPRESS) – Dall’avvio dell’anno giubilare non si è mai fermata l’azione messa in atto dalla Polizia di Stato che ha come obiettivo quello di interrompere qualsiasi attività irregolare adottata da strutture ricettive ed esercizi commerciali. Questa volta a finire nel mirino della Squadra Operativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma è stata una struttura ricettiva in via Ricasoli, nei pressi della Stazione Termini. Gli agenti, in seguito a un’ispezione, hanno constatato che la struttura era provvista di Scia comunale per attività ricettiva di Bed & Breakfast, ma risultava, invece, priva di licenza per affittacamere. Inoltre, da ulteriori accertamenti è emerso che vi alloggiavano “ospiti fantasma”, la cui presenza non era stata segnalata sul portale Alloggiati Web, che costituisce un valido strumento per la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, nonchè un prezioso aiuto per le forze di polizia che, in questo modo, possono tracciare i transiti sul territorio nazionale. Dai controlli amministrativi è anche emerso che una dipendente della struttura era priva di regolare contratto di lavoro. Alla luce degli accertamenti il Questore di Roma ha emesso un provvedimento di cessazione immediata dell’attività abusiva di affittacamere e contestualmente la sospensione di 7 giorni della licenza.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

