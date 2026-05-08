CAGLIARI (ITALPRESS) – “Non è da oggi che il nostro Paese, e ancor di più le Isole, scontano il prezzo dell’Energia. Noi abbiamo chiesto di sforare il patto di stabilità e fare più debito pubblico europeo, credo che non si possa lasciare indietro nessuno. In Italia abbiamo bisogno di mettere il più possibile a terra le rinnovabili, perché anche l’Italia deve fare i compiti a casa e tra le regioni in cui serve metterle a terra abbiamo Sardegna, Sicilia e Calabria, tante regioni che possono dare un aiuto ad abbassare il costo dell’energia”. Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, oggi a Cagliari per una conferenza sull’Europa insieme all’ex presidente del Consiglio Enrico Letta e alla governatrice sarda Alessandra Todde.

“Oggi non possiamo pensare di farcela da soli – ha aggiunto – benissimo le nuove tecnologie e il nucleare, perché quella è la via ma serviranno 10 anni. Anche i termovalorizzatori e la termoelettrica avranno un impatto, perché non possiamo spegnere il gas dalla mattina alla sera. Nei prossimi anni in Europa ci sarà un consumo di energia maggiore e oggi stiamo importando il 16% dalla Francia, se la Francia ci stacca la spina diventa un grande problema”.

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