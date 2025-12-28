Orsi polari, il DNA si adatta al cambiamento climatico

ROMA (ITALPRESS) - Il destino degli orsi polari, minacciati dal cambiamento climatico, potrebbe passare dal loro stesso DNA. Una ricerca dell’Università di East Anglia, pubblicata su Mobile DNA, ha scoperto che alcune regioni del genoma di questi animali mostrano un’aumentata attività di trasposoni, sequenze mobili capaci di modulare l’espressione di altri geni e influenzare l’adattamento. I ricercatori hanno analizzato campioni di sangue provenienti da due popolazioni della Groenlandia. Gli orsi del sud-est, esposti a temperature più alte e a un rapido ritiro del ghiaccio, mostrano un’attività maggiore di questi “geni saltatori”. Le sequenze coinvolte riguardano il metabolismo dei grassi, la resistenza allo stress da calore e l’invecchiamento. In pratica, aiutano gli orsi a sopravvivere in un ambiente più ostile e a far fronte alla scarsità di cibo. «Si tratta di una strategia di adattamento, ma non basta a garantire il futuro della specie», avverte Alice Godden, autrice dello studio. Secondo le stime, entro il 2050 circa il 66% degli orsi polari rischia di scomparire se le temperature continueranno a salire. Lo studio apre nuove prospettive per la conservazione: monitorare queste risposte genetiche potrebbe guidare interventi mirati per proteggere gli habitat e ridurre i fattori di rischio. Ma la lezione più chiara resta quella di sempre: senza riduzione delle emissioni di carbonio e senza un impegno concreto contro il riscaldamento globale, il destino di questi maestosi predatori rimane estremamente fragile. mgg/azn