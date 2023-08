ROMA (ITALPRESS) – “Se è vero che diventerò designatore quando smetterò? Mi piacerebbe stare ancora coi più giovani, sono a disposizione del nostro presidente e ora sto cercando di imparare da Rocchi. Si vedrà, adesso penso ad arbitrare”. Così, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, Daniele Orsato, 47 anni della sezione di Schio, elettricista di professione che non ha ancora intenzione di appendere il fischietto al chiodo. “Io il migliore di tutti? Macchè migliore – prosegue il direttore di gara internazionale – Sono contento del discreto Mondiale che ho fatto, ora assieme a Massa, Mariani e altri punto all’Europeo 2024”. Orsato smentisce di destare il ricorso al Var: “E’ diventato importantissimo. E comunque non è vero: se la ricerca della perfezione e della precisione tecnica è giusta, allora al Var ci vai poco”. Che annata sarà la prossima è presto detto: “Avremo tempi di recupero più alti anche in base alle esultanze. Cosa dico ai giovani? L’intervento tecnico è l’unico segreto, più si è puntuali e giusti e meglio si è”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

