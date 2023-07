MILANO (ITALPRESS) – Tommaso Marini ha vinto l’oro mondiale nel

fioretto maschile, ultimo atto della terza giornata di gare. In finale, l’azzurro ha battuto 15-13 l’americano Nick Itkin. E’ la settima medaglia per l’Italscherma in questa edizione milanese con 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi.

Per il 23enne anconetano delle Fiamme Oro, allenato da Stefano

Cerioni, si tratta del primo oro mondiale individuale in carriera

dopo l’argento dello scorso anno al Cairo.

– foto ufficio stampa Fis –

(ITALPRESS).

