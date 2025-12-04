Oro e record mondiale per la 4×50 sl mixed agli Europei in vasca corta

Team Italy's Sara Curtis competes during the mixed 4X100m freestyle relay final of swimming at the World Aquatics Championships in Singapore, Aug. 2, 2025. Photo by Luo Yuan/Xinhua/ABACAPRESS.COM

LUBLINO (POLONIA) (ITALPRESS) – Arriva il terzo oro per la spedizione azzurra agli Europei in vasca corta di Lublino. E ancora una volta il timbro lo mette una staffetta: nella terza giornata di gare in Polonia capolavoro del quartetto formato da Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis, che tocca in 1’27″26 e conquista il titolo continentale nella 4×50 stile mixed con tanto di record del mondo. A completare il podio Ungheria e Olanda. “E’ stata una figata, incredibile, ci ho creduto fino alla fine anche se ho fatto un’uscita terribile, ma sono contenta”, esulta Sara Curtis, mentre Silvia Di Pietro ammette: “E’ stato un sogno, ci speravamo, è stato un’emozione”. Soddisfatto anche Leonardo Deplano: “Non capita tutti i giorni, alla fine ce l’abbiamo fatta”. Dello stesso avviso Lorenzo Zazzeri: “Lo volevamo, ma sembrava un sogno troppo grande, ci rende fieri e orgogliosi”.
