ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta di Orlando nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sul parquet dei Toronto Raptors, i Magic si arrendono per 123-113 sotto i colpi di Poeltl, il più prolifico della serata; tra gli ospiti, 26 punti di Carter e 13 dell’azzurro Paolo Banchero, a referto anche con 1 rimbalzo e 3 assist in 32 minuti di impiego. Undicesima affermazione consecutiva per Milwaukee: i Bucks hanno bisogno di un overtime per piegare la resistenza dei Boston Celtics, al tappeto per 131-125. Holiday top-scorer dell’incontro con un bottino di 40 punti, 4 in più del ‘bomber’ Antetokounmpo. Affermazioni interne per Phoenix e Los Angeles Clippers: i Suns battono Sacramento Kings per 120-109 nonostante i 35 punti siglati da Fox, mentre i californiani hanno la meglio nel ‘derby’ con i Golden State Warriors per 134-124 con 33 punti di Leonard. Washington Wizards corsari: i Portland Trail Blazers cadono sul campo amico per 126-101 sebbene Lillard porti alla causa un tesoretto di 39 punti.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com