Oristano, controlli sui distributori di carburanti: riscontrate irregolarità nel 30% dei casi

ORISTANO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Oristano ha intensificato nelle ultime settimane i controlli sui distributori di carburante della provincia, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e garantire la trasparenza del mercato. L’attività, condotta dal Comando Provinciale, si è concentrata in particolare sulla corretta esposizione dei prezzi e sulla qualità dei prodotti erogati.

Le Fiamme gialle hanno verificato che i prezzi indicati sui cartelloni corrispondessero a quelli effettivamente applicati alla pompa e che fossero stati regolarmente comunicati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso il sistema “Osservaprezzi Carburanti”.

Un monitoraggio costante, finalizzato anche a intercettare eventuali aumenti ingiustificati, soprattutto in concomitanza con variazioni delle accise, prevenendo possibili fenomeni speculativi. Nel corso delle ispezioni più approfondite, sono state inoltre effettuate campionature di carburante per accertarne la qualità e verificare l’assenza di anomalie, come eccessi di zolfo o miscelazioni non consentite, che potrebbero arrecare danni ai consumatori.

I controlli, estesi in modo capillare su gran parte del territorio provinciale e nei principali centri, hanno evidenziato un tasso di irregolarità significativo: circa il 30% dei distributori ispezionati è risultato non conforme alla normativa vigente.

Le violazioni riscontrate hanno riguardato in particolare l’omessa comunicazione dei prezzi al Ministero, con sanzioni complessive pari a 3.600 euro.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).