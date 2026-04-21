Olbia, accoltella un uomo in un night club: arrestato un 43enne per tentato omicidio

OLBIA (ITALPRESS) – Violenta aggressione in un night club di Olbia: un 43enne di origine egiziana è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio, in esecuzione di un‘ordinanza del GIP del Tribunale di Tempio Pausania.

I fatti risalgono alla notte del 14 aprile, quando una lite tra avventori è degenerata in un brutale pestaggio. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, insieme ad altri due complici, avrebbe colpito la vittima con calci, pugni e uno sgabello, per poi ferirla con un coltello alla schiena e alle spalle.

L’uomo è stato lasciato sanguinante in strada, soccorso da un passante e trasportato in ospedale, dove è stato dimesso con sette giorni di prognosi. Le indagini, coordinate dalla Procura e supportate da immagini di videosorveglianza e testimonianze, hanno portato rapidamente all’identificazione e all’arresto del 43enne. Proseguono gli accertamenti per rintracciare gli altri due aggressori.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).