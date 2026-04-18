Atti persecutori e uccisione di animali ai danni della vicina, un arresto nel Sassarese

PADRU (SASSARI) (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Padru hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile di atti persecutori e uccisione di animali ai danni di una vicina di casa. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla denuncia presentata dalla donna.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’indagato negli ultimi mesi avrebbe ripetutamente molestato e minacciato di morte la vittima, costringendola a modificare le abitudini di vita per il timore di possibili aggressioni. Dopo aver danneggiato e imbrattato l’abitazione della vittima, l’uomo avrebbe esploso colpi con un’arma ad aria compressa verso la proprietà della vicina, provocando danni alla veranda e a un impianto di condizionamento. Sarebbe responsabile inoltre dell’uccisione di almeno tre gatti di proprietà della donna, che sarebbero deceduti a seguito della somministrazione di sostanze velenose.

– foto ufficio stampa Carabinieri Sassari –

(ITALPRESS).