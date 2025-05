Orientamento ed esperienze all’estero, il Mim stanzia altri 151 milioni

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un decreto per ulteriori 151 milioni, nell’ambito del Pnrr, per potenziare i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e favorire esperienze all’estero degli istituti tecnici e professionali e delle scuole che hanno aderito al “4+2”.

“Continua l’investimento nella scuola per fornire agli studenti stesse opportunità di successo formativo e di crescita. Investire nell’orientamento e nelle esperienze all’estero è un segnale importante che pone al centro lo studente, valorizza e favorisce scelte consapevoli per il percorso di studi e di lavoro”, dichiara il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato, sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito, nella sezione dedicata al Pnrr, l’avviso pubblico per l’adesione delle scuole interessate.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).