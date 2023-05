GENOVA (ITALPRESS) – Uno stand di “Orientamenti” è presente alla 19° Festa dello Sport, l’evento di Porto Antico Spa e Stelle Nello Sport che animerà le vie e le piazze del Porto Antico di Genova fino a domenica 21 maggio. Orientamenti, il progetto promosso da Regione Liguria che aiuta i giovani a scegliere il proprio percorso didattico e lavorativo, partecipa con uno stand in cui propone alcune semplici attività: il tiro a segno e “Una strada per il successo”, un memory che punta a far riflettere su come per arrivare al raggiungimento dei propri obiettivi spesso si incontrino prima ostacoli e difficoltà. La presenza alla manifestazione è l’occasione per incontrare le famiglie dei bambini e dei ragazzi e promuovere le iniziative loro rivolte, come ad esempio “Orientamenti Summer”. “La partecipazione di Orientamenti alla Festa dello Sport non è casuale, perchè lo sport può essere e spesso è scuola di vita – dichiara l’assessore alla Scuola di Regione Liguria Simona Ferro – Praticando un’ attività sportiva infatti si sperimentano situazioni e abilità che risultano poi fondamentali prima nel percorso di studi e poi nel mondo del lavoro, e allo stesso tempo i valori che si apprendono sui banchi di scuola, come la costanza e la disciplina, sono indispensabili per la pratica di tutti gli sport a livello agonistico”

“La Festa dello Sport è anche un importante momento di incontro con tantissime famiglie, un’occasione per presentar loro le offerte che Orientamenti mette a disposizione – dice l’assessore alla Formazione di Regione Liguria – In particolare, inviteremo a partecipare a Orientamenti Summer, che tra il 20 giugno e il 20 luglio toccherà tutte le province della Liguria con laboratori e attività dedicati all’orientamento, allo sviluppo delle competenze e all’educazione civica. Perchè anche d’estate offriamo a bambini e ragazzi occasioni per coltivare i propri sogni”.

