BALATON (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) vince il Gran Premio d’Ungheria, sul circuito del Balaton Park, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo precede al traguardo il connazionale Pedro Acosta (Ktm) conquistando così la sua 72esima affermazione nella classe regina, la decima di questa stagione, la settima consecutiva. Completa il podio l’Aprilia di Marco Bezzecchi, davanti al compagno di marca Jorge Martin, risalito dalla 16^ posizione.

Quinto Luca Marini (Honda) e sesto Franco Morbidelli (Ducati VR46). Francesco Bagnaia (Ducati) termina in nona piazza. Caduta nel primo giro per Enea Bastianini (Ktm Tech3), problema alla moto invece per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), costretto a partire dalla pit lane e 15° al traguardo.

LE DICHIARAZIONI

Marc Marquez: “In curva 1 ho lasciato i freni per evitare di andare al contatto con Bezzecchi, poi me lo sono ritrovato davanti in curva 2 e abbiamo rischiato di cadere. La mia gara è cambiata, ma sono riuscito a mettere insieme un ottimo passo e a risalire giro dopo giro”.

Pedro Acosta: “Il weekend si era complicato sabato, ma il team è stato perfetto nel gestire le difficoltà. Siamo riusciti a migliorare ciò che abbiamo fatto nella Sprint, ma devo ringraziare tutto il box per il grande lavoro fatto nella notte. Oggi ho gestito bene la gara”.

Marco Bezzecchi: “Credo sia stata una gara fantastica. Ho dato tutto quello che avevo anche se il mio passo gara non era al livello dei migliori. Ho scelto di partire con le soft per prendere del margine nei primi giri. Ringrazio tutti i ragazzi del box per il lavoro”.

L’ORDINE DI ARRIVO

Marc Marquez Pedro Acosta Marco Bezzecchi Jorge Martin Luca Marini Franco Morbidelli Brad Binder Pol Espargaro Francesco Bagnaia Fabio Quartararo

LA CLASSIFICA PILOTI

1. Marc Marquez (Esp) 455 punti

2. Alex Marquez (Esp) 280

3. Francesco Bagnaia (Ita) 228

4. Marco Bezzecchi (Ita) 197

5. Pedro Acosta (Esp) 164

6. Franco Morbidelli (Ita) 161

7. Fabio Di Giannantonio (Ita) 154

8. Fermin Aldeguer (Esp) 126

9. Johann Zarco (Fra) 114

10. Fabio Quartararo (Fra) 109

