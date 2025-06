ARAGON (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) vince il Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Gara condotta dall’inizio alla fine dal leader della classifica piloti, che precede al traguardo il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini) e un buon Francesco Bagnaia (Ducati). Ai piedi del podio Pedro Acosta (Ktm) davanti a Franco Morbidelli (Ducati VR46). Marco Bezzecchi (Aprilia) risale dalla 20^ all’8^ piazza. Nono Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e 12° Enea Bastianini (Ktm Tech3).

LE DICHIARAZIONI

Marc Marquez: “È stato un weekend fantastico. Sono stato in testa in tutte le prove. In gara il passo di Alex (Marquez ndr.) e Pecco (Bagnaia ndr.) era molto buono. Sono contento di aver fatto doppietta con mio fratello e di aver completato la tripletta Ducati”.

Alex Marquez: “Avevo visto che nel warm up Bagnaia era veloce. Non è mai facile trovarsi dietro un campione del mondo. Ho cercato di tenere il mio passo e di non commettere errori. Ci sono riuscito e abbiamo ottenuto il massimo da questo weekend”.

Francesco Bagnaia: “Il terzo posto di oggi mi dà molta fiducia. Dopo il warm up abbiamo fatto una modifica che mi ha dato più velocità. Ho fatto il mio giro veloce a due giri dalla fine e sono molto contento di questo”.

L’ORDINE DI ARRIVO

Marc Marquez Alex Marquez Francesco Bagnaia Pedro Acosta Franco Morbidelli Fermìn Aldeguer Joan Mir Marco Bezzecchi Fabio Digiannantonio Raoul Fernandez

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

1. Marc Marquez (Esp) 233 punti

2. Alex Marquez (Esp) 201

3. Francesco Bagnaia (Ita) 140

4. Franco Morbidelli (Ita) 115

5. Fabio Di Giannantonio (Ita) 99

6. Johann Zarco (Fra) 97

7. Marco Bezzecchi (Ita) 79

8. Pedro Acosta (Esp) 76

9. Fermin Aldeguer (Esp) 73

10. Fabio Quartararo (Fra) 59

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).